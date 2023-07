Nu Electronic Arts EA Sports FC 24 officieel uit de doeken heeft gedaan, krijgen we steeds meer van de game te zien. Voor vandaag staat de carrière modus op het programma die uitgebreid getoond wordt met een nieuwe deep dive trailer.

De trailer stipt de belangrijkste veranderingen en vernieuwingen aan, maar laat natuurlijk ook het nodige zien qua gameplay. Check de onderstaande video om een goede impressie van de carrière modus te krijgen.

Meer weten over EA Sports FC 24? Check dan ook zeker onze preview over de gameplay en onze preview over de modi in de game. EA Sports FC 24 is vanaf 29 september verkrijgbaar voor last-gen en current-gen systemen, alsook pc en Nintendo Switch.