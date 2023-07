Preview | EA Sports FC 24 – Modi – In onze vorige EA Sports FC 24 preview, die je hier terug kan vinden, hebben we al aangehaald dat de FIFA-franchise een make-over gekregen heeft en verder gaat onder de naam EA Sports FC 24. Verder werd er dieper ingegaan op de nieuwigheden die je mag verwachten van de gameplay en presentatie van de nieuwe game. Natuurlijk zijn ook de veranderingen aan de verschillende modi van de game interessant om te bekijken. Daarom lees je in deze tweede preview wat er nieuw is op dat vlak, zodat je een compleet beeld hebt van de meest voorname vernieuwingen.

Ultimate Team

Het paradepaardje van EA de laatste jaren is natuurlijk Ultimate Team en de grootste vernieuwing is de inclusie van het vrouwenvoetbal in de modus. Om extra vrouwelijke spelers te voorzien, zijn er twee nieuwe vrouwencompetities toegevoegd aan de game, namelijk de Spaanse en de Duitse eerste klasse. Dit wil zeggen dat er ongeveer 1.600 extra spelers aan de spelerspoule van Ultimate Team worden toegevoegd. Onze eerste bedenking daarbij is dat het nu misschien wel wat moeilijker zal zijn om je favoriete speler te verkrijgen, dus hopelijk kan je ook niet gemengde pakjes aanschaffen. Wat wel goed is, is dat de spelers van bijvoorbeeld Chelsea een goede chemie hebben met de speelsters van Chelsea, waardoor het mixen van de geslachten op het veld geen negatieve invloed heeft op de algehele chemie van je ploeg.

Dit is gelukkig niet de enige vernieuwing wat betreft de modus. Een andere grote verandering is wat EA ‘Evolutions’ noemt. Dit wil zeggen dat je niet meer alleen je team opbouwt uit de kaarten die je verzameld hebt, maar ook dat je de verkregen kaarten beter kan maken. Open jij een jong talent, dan kan je, mits het behalen van in-game uitdagingen met de desbetreffende speler, deze speler laten groeien tot de topper van je team. Ook de topspelers van je Team of the Week kan je nog net dat tikkeltje beter maken, verwacht alleen niet dezelfde groei als je jonge talent. Ook hier spelen de Play Styles, uitgelegd in onze vorige preview, een rol. Laat spelers groeien en wie weet kunnen ze zo een Play Style+ bemachtigen.

Manager Career

Voor de mensen die graag een vrouwenteam zouden willen begeleiden hebben we minder leuk nieuws: dit is nog niet mogelijk in de carrièremodus. We spraken de verantwoordelijke van deze modus en hij had te zeggen dat dit te maken heeft met het moeilijk organiseren van een duidelijke transfermarkt omdat er nog niet genoeg competities beschikbaar zijn in de game. Diezelfde verantwoordelijke wist ons wel mee te delen dat dit er in de toekomst zeker zit aan te komen, aangezien EA aan het inzetten is op een uitbreiding van het vrouwenvoetbal. Wat je dit jaar wel kan doen, is als manager coaches aanstellen die je zullen helpen bij het voorbereiden van de wedstrijden en bij het ontwikkelen van jonge talenten.

Je hebt namelijk extra tactische opties die je kan selecteren gaande van ‘tiki taka’ voetbal tot de ‘gegenpress’ van Jürgen Klopp. Je ingehuurde coach zal je helpen om de juiste tactieken te selecteren voor de komende tegenstander en zal je een paar trainingsopties voorschotelen die je team voor één wedstrijd een boost geven tegen het tactische plan van de tegenpartij. Dit werkt eenmalig omdat de tegenstander de volgende partij weer anders is en met een andere tactiek benaderd zal moeten worden. Heeft jouw coach ontdekt dat de tegenstander bijvoorbeeld de bus zal parkeren, dan zal een goeie coach jou een dribbeltraining voorstellen. Hoe duurder de coach die jij aanstelt, hoe beter de voorgestelde trainingen en verbeteringen aan je jonge spelers natuurlijk zullen zijn.

Player Career

Wat de Player Career betreft zal er ook een extra lid worden toegevoegd aan je staf. Zo beschik jij nu over een makelaar die je zal helpen bij het onderhandelen met teams en bij het onderhandelen van je loon. Speel jij, bijvoorbeeld, bij Heerenveen, dan kan jij je makelaar eens laten polsen bij Ajax, Feyenoord of PSV. Hier hangen dan bepaalde doelstellingen aan vast die je bij Heerenveen zal moeten halen om de transfer naar je droomteam te kunnen verwezenlijken. Let wel, je makelaar zal je wel tegenhouden indien jij, bijvoorbeeld, vraagt om een transfer naar Manchester City, terwijl jij speelt bij een ploeg uit de derde klasse van Duitsland.

Het mooie aan deze feature is natuurlijk dat je meer controle hebt over je eigen pad. Je moet niet meer hopen op het berichtje van die ene topclub, nee je hebt duidelijke doelen die je moet halen om de transfer te verzilveren. Ook hier zijn de Play Styles natuurlijk in verwerkt en EA heeft tevens de licentie van de Ballon d’Or kunnen bemachtigen, waardoor dit nu ook in deze modus zit. Al bij al zijn er dus in zowel de Manager als de Player Career wel wat verbeteringen, de vraag is alleen nog even of die veranderingen groot genoeg zijn om ons een jaartje mee zoet te houden, aangezien deze veranderingen eerder een klein aspect van de carrière uitmaken.

Clubs/Volta

Tot slot hebben we natuurlijk nog de modi Clubs en Volta. De belangrijkste verandering in deze twee modi is de toevoeging van cross-play. Verder zijn er nieuwe leagues, die met seizoenen werken, toegevoegd, waarin je het tegen andere spelers kan opnemen. Elk seizoen zal 6 weken duren, en ook in Clubs en Volta vinden de verschillende Play Styles hun weg, doordat je deze kan verdienen voor je speler. Daarbovenop zal je nu nog meer je stadion en personage kunnen aanpassen met nog meer kleding en andere prullaria. Ditmaal is Nike ook een van hun grote partners, dus verwacht je aan een heleboel Nike kleding waarin je je voetbal(ler/ster) kan uitdossen. Veel meer viel er echter niet te melden en daarom leken ons dit de modi met de minste aanpassingen.

Voorlopige conclusie

Aangezien we nog geen van de modi zelf hebben kunnen uittesten, kunnen we louter meedelen wat we in de presentatie gezien hebben. De toevoeging van het vrouwenvoetbal en de evoluties van je spelers lijken ons goede toevoegingen die je nog meer en dieper laten bouwen aan je team in Ultimate Team. De carrièremodus is voorzien van wel wat nieuwigheden, al lijken het ons eerder kleine toevoegingen te zijn. En tenzij je echt zat te wachten op cross-play voor Clubs en Volta, lijkt het erop dat de spelers van deze modi eerder teleurgesteld zullen zijn. Al bij al is het een beetje wat we verwacht hadden: we koesterden, door de naamsverandering, de hoop dat er een echte aardverschuiving zou plaatsvinden, maar het werd eerder een kleine beving.