Geduld is een schone zaak, wordt altijd beweerd en als dat waar is dan ziet het er zeer goed uit voor Granblue Fantasy: Relink. De game werd namelijk al in 2016 aangekondigd en recentelijk verscheen er ook een PlayStation Showcase trailer van de game. Goed nieuws dus voor de fans en ook nu hebben we meer positief nieuws te melden.

Volgens een tweet van Gematsu heeft Granblue Fantasy: Relink een rating gekregen in Duitsland, nadat dit eerder ook al het geval was voor Australië. Dit wil zeggen dat de game toch redelijk ver moet zitten in de ontwikkeling en dat we één dezer dagen toch een releasedatum mogen verwachten.

Mogelijk wordt daar volgende maand meer over bekendgemaakt. Ontwikkelaar Cygames heeft namelijk aangekondigd dat er op 16 september een showcase komt waarin meer wordt getoond van Granblue Fantasy: Relink en daarnaast ook van Granblue Fantasy Versus: Rising. Dat lijkt natuurlijk het uitgelezen moment om releasedata aan te kondigen. Volgende maand weten we (hopelijk) meer.