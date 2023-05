Granblue Fantasy: Relink werd jaren geleden in 2016 aangekondigd, maar heeft sinds de aankondiging een best hobbelig parcours doorlopen. Deze veelbelovende RPG werd talloze malen uitgesteld, tot het punt dat fans dachten dat een release nooit meer zou gebeuren… maar er is hoop!

Tijdens de PlayStation Showcase werd een nieuwe beknopte trailer vrijgegeven, die aantoont dat Granblue Fantasy: Relink wel degelijk nog levend is. Sterker nog: de game zou dit jaar in de loop van de winter moeten verschijnen op de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. We blijven hoopvol dat deze release window ook gehaald zal worden, want de beelden zien er best goed en kleurrijk uit!

Check de nieuwe trailer waarvan sprake hieronder.