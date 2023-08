Afgelopen weekend vond EVO 2023 plaats, een evenement waarbij veel nieuws rondom vechtgames naar buiten is gebracht. Uiteraard konden Warner Bros. Games en NetherRealm Studios niet ontbreken en zodoende brachten de studio’s een nieuwe trailer van Mortal Kombat 1 mee. Met deze trailer wordt het roster van de game weer uitgebreid met drie nieuwe personages.

Het gaat in dit geval om Raptile, Havik en Ashrah. In de trailer zien we al deze drie karakters in actie, dus ga er maar even goed voor zitten. De trailer bevestigt overigens ook dat Sareena in Mortal Kombat 1 als Kameo Fighter aanwezig is.

Mortal Kombat 1 komt op 19 september uit voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Eind volgende week vindt er een beta plaats.