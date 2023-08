Over een klein maandje zal iedereen eindelijk aan de slag kunnen gaan met Starfield. Heb je al een pre-order voor de digitale versie uitstaan, dan kun je de game waarschijnlijk al heel snel pre-loaden.

Op 1 september kunnen gamers die de Premium Edition van Starfield hebben gekocht met het spel aan de slag en op 6 september zal de game voor iedereen speelbaar zijn. Wil je op de releasedatum die op jou van toepassing is zo snel mogelijk met de RPG aan de slag, dan biedt het pre-loaden van de game een uitkomst.

Op de Amerikaanse tak van Amazon staat te lezen bij de Xbox Series S Starfield bundel dat de game van Bethesda op 9 augustus 2023 te pre-loaden is. Er staat niet bij hoe laat dit zal zijn en van welke tijdszone er wordt uitgegaan. Als deze informatie klopt, dan kan het ook zo zijn dat je hier op 10 augustus Starfield pas kunt pre-loaden.

We gaan er van uit dat Microsoft snel uitsluitsel zal geven of deze informatie correct is of niet.