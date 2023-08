Dankzij de nodige leaks en geruchten weten we al een tijdje dat de Call of Duty-game van dit jaar een nieuw deel van Modern Warfare zal worden. Vanavond werd het dan eindelijk officieel. Activision heeft Call of Duty: Modern Warfare III aangekondigd aan de hand van de onderstaande teaser.

Aan het eind van de teaser wordt ook de releasedatum vermeld, namelijk 10 november. Verder zijn er nog geen details bekendgemaakt, dus het is wachten op de uitgebreidere onthulling. Die zal ongetwijfeld niet lang meer op zich laten wachten.