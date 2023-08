Dat Baldur’s Gate 3 een regelrechte hit is, dat is inmiddels wel duidelijk. Dat het zo’n groot succes zou zijn had zelfs Larian Studios niet durven dromen. Vorige week kwam de pc-versie van Baldur’s Gate 3 uit en tijdens de lancering piekte de RPG op 810.000 spelers.

CEO Swen Vincke heeft tegenover PC Gamer laten weten dat dit aantal ver boven de verwachtingen van de ontwikkelaar ligt. Er werd namelijk uitgegaan van een piek van 100.000 spelers. Het is dan ook begrijpelijk dat alle medewerkers van Larian Studios ontzettend blij zijn.

“This was not in the books at all. This was way, way beyond what we expected. There’s also no precedent for it, for our type of game to have that many people playing concurrently… Everybody here is very happy. You see a lot of smiling faces. At the same time, a lot of focus. We have reports coming in from people having issues, so we’re focused on fixing those issues, that’s very much on everyone’s minds.”