Baldur’s Gate 3 is al uit voor de pc en deze versie is de op één na grootste release op Steam van dit jaar. Het ziet ernaar uit dat de aankomende PlayStation 5-versie ook hoog gaat scoren.

De komende tijd komen er veel grote titels uit, maar in de Verenigde Staten staat Baldur’s Gate 3 bovenaan in de lijst van meest gepre-orderde games van dit moment, zo meldt Benji-Sales. De RPG verslaat hiermee uitermate populaire franchises (in de VS) waarvan nieuwe delen in aantocht zijn, zoals Madden NFL 24, EA Sports FC 24, NBA 2K24, Mortal Kombat 1 en Marvel’s Spider-Man 2.

Baldur’s Gate 3 stond kort geleden nog op de tweede plek van de meest gepre-orderde games in de Verenigde Staten. Waarschijnlijk hebben de vele positieve berichten van de pc-versie ervoor gezorgd dat het spel van Larian Studios naar de eerste plaats is gestoten. De PlayStation 5-versie van Baldur’s Gate 3 komt op 6 september uit.