Eerder dit jaar kondigde Nintendo uitbreidingen aan voor Pokémon Scarlet & Violet. We zijn nu zo’n zes maanden verder en eindelijk weten we wanneer we aan de slag kunnen met de allereerste uitbreiding, namelijk vanaf 13 september.

Nog een kleine maand te gaan dus. Naast de datum voor de Teal Mask uitbreiding deelde The Pokémon Company ook de periode waarin we de tweede uitbreiding, The Indigo Disk, mogen verwachten. Deze zal ergens komende winter worden uitgebracht.

De uitbreidingen zullen een aantal nieuwe Pokémon introduceren die voorheen niet beschikbaar waren in Scarlet & Violet. Daarnaast zullen ook gloednieuwe Pokémon worden geïntroduceerd, zoals een evolutie van Applin genaamd Dipplin, en Paradox versies van Cobalion en Raikou.

Om je zoet te houden totdat de eerste uitbreiding beschikbaar is, is er ook een nieuwe raid aangekondigd die plaats zal vinden van 1 tot en met 17 september. In de raid zul je de kans krijgen om Mewtwo te verslaan en uiteindelijk te vangen. Mewtwo’s aartsvijand Mew is ook van de partij en is nu al te claimen via mystery gift met de code: GETY0URMEW. Je hebt tot 18 september om de code te gebruiken en je Mew te claimen.

Je kunt de DLC-trailer en Mewtwo raid aankondiging hieronder bekijken.