The Pokémon Company en Nintendo hebben vanmiddag tijdens de Pokémon Presents uitzending extra content voor Pokémon Scarlet & Violet aangekondigd. Het gaat hier om ‘The Hidden Treasure of Area Zero’, die later dit jaar zal verschijnen in twee delen.

Het eerste gedeelte van de uitbreiding zal in de herfst uitkomen en het tweede deel staat gepland voor de winter. Een specifieke releasedatum is nog niet bekendgemaakt, maar wel weten we dat de content nieuwe features zal introduceren.

Onder de nieuwigheden vallen ook twee nieuwe legendarisch Pokémons, die in de onderstaande video worden getoond. In de tussentijd lees je meer over Pokémon Scarlet & Violet in onze review.