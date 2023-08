Starfield is nog slechts een kleine maand van ons verwijderd voordat we de nieuwe RPG uit de stallen van Bethesda kunnen gaan bekijken. De verwachtingen zijn hoog en mede daardoor hebben gamers natuurlijk honderden vragen. Die kun je op 16 augustus zelf stellen aan de ontwikkelaars via Discord, maar daar moet je wel eerst nog even iets anders voor doen.

Om deel te mogen nemen aan deze speciale Discord-groep, moet je eerst een Constellation Member worden. Hiervoor plaatste Bethesda een bericht op X, het voormalige Twitter, met welke stappen je moet doorlopen. Mocht je deel willen nemen aan deze Q&A sessie, voor ons in de Benelux zal deze op 16 augustus om 19:00 uur beginnen.