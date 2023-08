Na een video die ons een inzicht gaf op de bazen van de game Lords of the Fallen, was het volgens IGN nu tijd om eens wat dieper in te gaan op het ’twee werelden’ systeem en ons dus ook wat meer gameplay elementen te tonen. Het spel bestaat uit twee werelden, Umbral is het land van de doden terwijl Axiom het land is van de levenden.

Door tussen de twee werelden te wisselen kan je niet alleen obstakels overwinnen, maar ook nieuwe routes ontdekken. Daarnaast wordt ook de Soul Flay behandeld, die de ziel uit een vijand trekt waarbij je veel schade op korte tijd kan aanrichten. Hoe dit alles in elkaar zit wordt grondig uitgelegd in de onderstaande trailer.

Hexworks’ Lords of the Fallen verschijnt op 13 oktober voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. Onlangs zijn we naar Londen gereisd om de game al eens van dichterbij te bekijken en onze preview van de game kan je hier terugvinden.