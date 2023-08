Eerder dit jaar overleed onverwachts Lance Reddick, de acteur die ook actief was in de gamesindustrie. Zo speelde hij de rol van Sylens in de Horizon franchise en daarnaast was hij erg bekend onder de Destiny spelers, gezien hij te horen was als Commander Zavala.

Gezien Destiny 2 doorgaat met nieuwe seizoenen en over een half jaar The Final Shape uitkomt, is het nodig om een nieuwe acteur aan te trekken die het werk van Reddick moet voortzetten. Bungie heeft via z’n website bekendgemaakt dat ze hiervoor de acteur Keith David hebben aangetrokken.

De reeds bestaande ingesproken lines in de game door Reddick, zal Bungie intact laten. Keith David:

“I am honored to continue the great work of Lance Reddick as Zavala. Lance captured the character’s sense of integrity so wonderfully. It is my intention to continue that work.”

