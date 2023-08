Soulslike fans kunnen dit najaar aan de slag gaan met Lords of the Fallen, een reboot/remake van de gelijknamige game uit 2014. De releasedatum komt steeds dichterbij en dus is het ook logisch dat de ontwikkelaar meer en meer de hypetrein begint te stoken door info te geven over het spel. Een nieuw interview met Mp1st doet exact dat.

In het interview wordt de lengte van de bikkelharde actie-RPG besproken. Creative director Cezar Virtosu geeft mee dat het ongeveer 30 uur zal duren vooraleer je de credits van Lords of the Fallen over je scherm ziet rollen. Dat is echter niet het einde van je reis, want er zal een New Game+ modus zijn, die de game een pak uitdagender zal maken:

‘On top of this, is NG+. We have quite a few surprises waiting for players. Just as a brief one, you’ve seen (referring to our hands-on experience) that you have the Ancient Vestiges that are always there, they are present. You have the ones Vestige Seedlings that you can build yourself. So in NG Plus, there is only one Ancient Vestige, all of the others are out and it’s in the hub and any vestige you want, you need to build it yourself. That means mastery of the environment itself.’

Wij konden onlangs al even aan de slag gaan met Lords of the Fallen, lees onze bevindingen in de preview.