Lords of the Fallen wordt een behoorlijk lijvige ervaring, met een dertig uur durende campagne, de lokroep van meerdere eindes, de belofte van New Game+ én uiteraard ook de altijd fijne mogelijkheid om de game in coöp te spelen. Je zal dus best even zoet zijn als je alle facetten van de game wilt ervaren. DLC staat vooralsnog niet op de planning, maar dat wil niet zeggen dat ontwikkelaar Hexworks die optie helemaal uitsluit. In een recent interview met MP1st liet het hoofd van de studio, Saul Gascon, namelijk optekenen dat de ontwikkelaar bereid is om voor uitbreidingen te zorgen als de fans dat wensen.

“We have several things in mind that will all depend on us from the community feedback – how people ask for more, right? So basically, we have to plan ahead, which is our original plan, working on the next one. But if the community asks for more content, we might have a bit of an effort to create more content for this game we’re launching right now, this year. It’ll depend a lot on that.”

Voorlopig is het echter de bedoeling dat Hexworks aan een nieuw project begint zodra Lords of the Fallen in de winkelrekken ligt. Of dat een gloednieuwe IP is of nu al een vervolg op hun huidige geesteskind, valt nog af te wachten. Dit betekent overigens niet dat spelers van Lords of the Fallen aan hun lot overgelaten zullen worden. Gascon stelt immers dat de titel nog zeker zes maanden tot een jaar na de release voorzien zal worden van updates, waarvoor Hexworks grondig zijn oor te luisteren zal leggen bij de fans. Verzoekjes en klachten zullen dus zeker gehoord worden. Laat maar komen, denken we dan.

“On top of this, we’re gonna be supporting post-launch with free updates for people, like improvements, requests, and feedback. We’ll be doing that for at least like six months to one year after launch, based on the request that we receive. That’s something that we’re going to be doing post-launch.”

Wij konden Lords of the Fallen twee weken geleden al even kort onder onze duimen nemen. Onze indrukken gebaseerd op die speelsessie vind je hier terug.