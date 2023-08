Volgende week verschijnt Immortals of Aveum en nu die release steeds dichterbij komt, zijn de Trophies online gezet op het PlayStation Network. Hetzelfde geldt voor de Xbox Achievements, die je hier terug kunt vinden voor de waarde per stuk.

De Trophies hebben we hieronder op een rijtje gezet en het ziet er niet al te ingewikkeld uit om de platinum Trophy te behalen. Zo krijg je meerdere Trophies voor het boeken van voortgang in de game, daarnaast moet je alle talent trees maximaliseren qua skills.

Wat wel een uitdaging kan zijn is dat je de game op de hoogste moeilijkheidsgraad uit moet spelen, maar het is niet bekend of dit vanaf de start van de game mogelijk is. Indien niet, dan zul je een tweede playthrough moeten doen.

Platinum

Magnus of the Order Elite

-Get all other trophies

Goud

Grand Magnus

-Completed the game on Immortal difficulty

Zilver

Recruit

-Completed the game on Apprentice difficulty

Lights Army

-Completed the game on Magnus difficulty

Scholar

-Collected 50 Lore Texts

Armsman

-Fully Upgraded 1 Legendary Sigil

Kitted Out

-Fully Upgraded 1 Legendary Totem

Best Dressed

-Fully Upgraded 1 Legendary Bracer

Armaments Azure

-Obtained 3 Legendary Blue Sigils

Armaments Gules

-Obtained 3 Legendary Red Sigils

Armaments Vert

-Obtained 3 Legendary Green Sigils

Periapt Cerulean

-Obtained 1 Legendary Blue Totem

Periapt Alizarin

-Obtained 1 Legendary Red Totem

Periapt Viridian

-Obtained 1 Legendary Green Totem

Master of Ultramarine

-Unlocked all Talents in Blue Magic branch

Master of Carmine

-Unlocked all Talents in Red Magic branch

Master of Malachite

-Unlocked all Talents in Green Magic branch

Shroudfane Surveyor

-Completed all Shroudfanes

Tip of the Spear

-Defeated All of The Six

Treasure Hunter

-Opened all Golden Chests in the main story

Brons

Unforeseen

-Completed “Streetwise”

Battlefields Have Memories

-Completed “The Magnus”

Maybe Engage a Little

-Completed “Yltheum”

No More Names

-Completed “The Immortals”

Initiate

-Completed “The Hand of Sandrakk”

Thrada-Kul

-Completed “Nocea”

Gravity-Challenged Rocks

-Completed “Exile”

All the Major Food Groups

-Completed “The Magic Eaters”

Beggars Would Ride

-Completed “Caldera”

Control is an Illusion

-Completed “The Binding Mark”

The Means to Save It

-Completed “Colossal”

Resilience to Sin

-Completed “Ruin”

A Familiar Nest

-Completed “Occupation”

Geas Aristeya

-Completed “Glaivegate”

A Perfect Cycle

-Completed “The Shrouded Realm”

Socialite

-Spoke to everyone at the party

Family Business

-Spoke to Silas Mede about every topic

Diplomat

-Spoke to Ambassador Damolie about every topic

Petite Bourgeoisie

-Spoke to Magister Belming about every topic

Witch-Taker

-Spoke to Hauser about every topic

Out of Time

-Spoke to Orphe about every topic

Enlisted

-Defeated 100 Enemies

Soldier

-Defeated 500 Enemies

Veteran

-Defeated 1300 Enemies

Shroudfane Explorer

-Completed 10 Shroudfanes

Fowl Play

-Found the bird in the Palathon

Backtracker

-While looking for Thaddeus, returned from Kalthus to the Palathon

Good Boy

-You pet the Veki

Immortals of Aveum verschijnt op 22 augustus voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.