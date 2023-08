Assassin’s Creed: Mirage staat al enige tijd gepland voor 12 oktober, maar Ubisoft heeft besloten de release met een week naar voren te halen. Hierdoor komt de game nu op 5 oktober uit, wat natuurlijk wachten scheelt.

De reden voor het naar voren halen van de game zit hem in het feit dat de game al goud is gegaan, dus voor de verandering is de ontwikkeling eerder afgerond dan gepland. Met het goud gaan een kleine twee maanden van te voren, is er ruimte om de release te vervroegen.

De game wordt nu op disc gedrukt, zodat het vanaf 5 oktober in de winkels ligt. Assassin’s Creed: Mirage verschijnt dan voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.