Dankzij IGN hebben we weer wat nieuwe gameplay van Lords of the Fallen om te bekijken. Ook wij hebben de kans gehad om Lords of the Fallen te spelen en het spel maakte een degelijke eerste indruk, hierover kun je meer lezen in onze Lords of the Fallen preview.

De gameplay video afkomstig van IGN laat de eerste 13 minuten van het spel zien, een redelijk lange video dus om een goede indruk te krijgen van wat je te wachten staat.

Lords of the Fallen wordt op 13 oktober uitgebracht voor de PS5, Xbox Series X|S en pc. Je kunt de gameplay video hieronder bekijken.