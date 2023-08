De afgelopen maanden hebben we veel nieuwe informatie en beelden mogen ontvangen van het indrukwekkend ogende Tekken 8. Wat we ons allen echter nog steeds afvragen is: wanneer kunnen we dat spel eindelijk spelen? Het lijkt erop dat we niet al te lang meer hoeven te wachten op een antwoord.

Twisted Voxel heeft opgemerkt dat Tekken 8 voorzien is van een rating in Zuid-Korea. Zoals we wel vaker zien betekent het krijgen van een rating dat een releasedatum aankondiging of zelfs de lancering zelf vaak in het verschiet ligt.

Met de gamescom die volgende week plaatsvindt is het zeer waarschijnlijk dat we meer te zien zullen krijgen van Tekken 8 tijdens Gamescom Opening Night Live op dinsdag 22 augustus. Wellicht dat hier de release aankondiging volgt.

Tekken 8 zal worden uitgebracht op de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.