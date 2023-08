Call of Duty: Modern Warfare 3 ziet vanavond zijn onthulling, maar Activision heeft in de tussentijd al een andere belangrijke aankondiging gedaan rondom de franchise. Ze introduceren namelijk Call of Duty HQ, wat een hub is voor alle toekomstige content.

Dit wil zeggen dat spelers via Call of Duty HQ op een eenvoudige wijze naar alle beschikbare games kunnen gaan, hieronder vallen Call of Duty: Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 en Warzone 2.0. Naar verwachting zullen daar ook de delen bijkomen die voor 2024 en later gepland staan.

Het moet vooral voor de speler een gemak vormen om snel tussen games en modi te wisselen.