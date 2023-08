De vloek van Davy Jones is niks vergeleken bij de vloek die er lijkt te heersen over Skull and Bones. De game wil maar niet uitkomen, maar ondanks alle problemen vinden we Ubisofts doorzettingsvermogen in deze wel bewonderenswaardig. De reacties bij de vorige beta van Skull and Bones waren niet al te positief, dus hoog tijd voor een nieuwe ronde.

Deze gesloten beta werd al een tijdje terug aangekondigd door Ubisoft, maar mag nog wel even in het zonnetje gezet worden. Ubisoft heeft daarbij ook een korte teaser trailer vrijgegeven met een kleine impressie, waarin je wordt aangemoedigd om samen met jouw vrienden in coöp aan de slag te gaan. De gesloten beta gaat van start op 25 augustus om 04:00 uur ’s nachts en duurt tot 28 augustus om 09:00 uur ’s ochtends. De pre-load begint op 22 augustus om 12:00 uur ’s middags.

Wanneer Skull and Bones verschijnt blijft vooralsnog een mysterie, maar wanneer de game verschijnt is dat voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.