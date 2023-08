Soms kom je een zo’n ontzettend originele, goed doordachte game tegen die je maar moeilijk aan de kant kan leggen. Dat was ook ongeveer onze ervaring met Humanity, één van de meest originele puzzelgames die we ons kunnen herinneren. Het is dan ook leuk om te lezen dat de game zijn publiek heeft gevonden en inmiddels al een miljoen spelers heeft weten te bekoren.

Dit werd met gepaste trots medegedeeld op het X-account van Humanity. Het gaat om het totale spelersaantal verspreid over de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc via Steam.

Daarbij is er natuurlijk nog wel de kanttekening dat Humanity sinds zijn release speelbaar is voor PlayStation Plus Extra/Premium-abonnees, dus een groot deel van de spelers zal op die manier kennis hebben gemaakt met de game. Desalniettemin een mooie en welverdiende mijlpaal wat ons betreft.