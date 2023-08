Heb je een digitale versie van Starfield in pre-order staan, dan kan je de game alvast op je SSD zetten, zodat je op de release direct aan de slag kan. Hopelijk heb je wel genoeg ruimte vrij, want de pre-load vraagt om meer dan 100GB.

Wanneer je Starfield hebt aangeschaft voor de Xbox, neemt de game van Bethesda 100,18GB in beslag. Heb je de pc-versie gekozen, dan moet je 116,6GB aan vrije ruimte beschikbaar hebben. Als de pre-load op je SSD geïnstalleerd staat, is het wachten tot 1 september (voor de Premium Edition) of 6 september voordat je daadwerkelijk kunt spelen.

Op 6 september wordt het spel tevens beschikbaar gesteld voor Xbox Game Pass-abonnees. Aangezien Starfield al de gouden status heeft bereikt, is de kans op verdere vertraging van de RPG zeer gering.