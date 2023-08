Dead Island 2 is inmiddels geruime tijd verkrijgbaar en ondanks dat we er een bizar lange tijd op hebben moeten wachten, is de game gelukkig van prima kwaliteit en daarom zeker eens de moeite waard. Nu maanden na de release is het nog niet gedaan met deze titel, want de game komt volgend jaar opnieuw uit.

Embracer Group, de eigenaar achter de uitgever van deze game, heeft bij monde van CEO Lars Wingefors aangekondigd dat de game volgend jaar opnieuw uitkomt. Dit voor een nieuw platform. Gezien de game nu verkrijgbaar is voor de PlayStation, Xbox en pc, denken we al snel aan de opvolger van de Nintendo Switch.

“I think Dead Island had a really strong release window, then we have been seeing more normal performance, according to expectations. What we now expect obviously is promotions, but primarily the addition of new content coming through, so there is a significant amount of content coming through for the game in the year, that would improve the sales of the base game as well. Then looking a year ahead, we would have a release on another platform that will also drive multiple sales.”