Het is zo langzamerhand een traditie geworden, op de dinsdag voor de gamescom zendt Bungie een Destiny 2 showcase uit die de eerste details geeft over de volgende grote uitbreiding. Dat is natuurlijk The Final Shape, die begin 2024 verwacht mag worden. Dinsdag zal de ontwikkelaar om 18:00 uur de showcase uitzenden en die is voor spelers van de game natuurlijk de moeite waard om te volgen.

Om de toon alvast te zetten heeft Bungie nu een teaser trailer uitgebracht en hoewel die zeer kort is, raden we je toch aan de video even te bekijken. In de trailer zien we dat de Guardians in hun schip stappen en richting de Traveler vliegen. Hier heeft The Witness een driehoek in gemaakt en dat is precies waar onze helden invliegen. Het belooft een behoorlijk spektakel te worden, aangezien The Final Shape de huidige saga zal afsluiten.