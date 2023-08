Sniper Elite 5 is al geruime tijd verkrijgbaar en sinds de release zijn er veel uitbreidingen verschenen. Het traject is nu min of meer afgelopen en daarom komt de ontwikkelaar met een nieuwe uitgave die alles bij elkaar pakt, zodat je met een bundel gelijk klaar bent.

Het gaat hier om de Sniper Elite 5 Complete Edition, die volgende week verschijnt. Deze editie kost € 109,99 en bevat naast de game alle extra content die voor de shooter is uitgebracht. Dat is nogal wat, want Sniper Elite 5 heeft post-launch twee Season Passes gehad.

Hieronder een overzichtje waar de extra content zoal uit bestaat:

Vier additionele missies: Landing Force, Conqueror, Rough Landing en Kraken Awakes

Nieuwe wapens, waaronder de Mosin-Nagant en P.1938 Suppressed Pistol

Vier wapen skin pakketten

Drie skin pakketten voor de personages

Führer Wolf Mountain missie

Het gaat uiteindelijk om een enorme hoeveelheid extra’s, wat het aanschaffen voor met name nieuwkomers interessant maakt. Weet overigens dat de basis game ‘gratis’ beschikbaar is via Xbox Game Pass, dus dat is een manier om te ontdekken of de game wat voor je is. Het nadeel is echter dat de DLC hier niet bij inbegrepen zit.

De Sniper Elite 5 Complete Edition verschijnt op 24 augustus en is bevestigd voor de Xbox Series X|S. Of deze editie ook uitkomt voor de PlayStation 5 is afwachten, dat is momenteel nog wat onduidelijk.