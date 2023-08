Het duurt niet lang meer totdat Assassin’s Creed: Mirage in de winkels ligt. De release is zelfs met een week naar voren gehaald, waardoor de game nu op 5 oktober uitkomt in plaats van 12 oktober. Deze titel speelt zich af in Bagdad en om deze omgeving wat meer in de spotlights te plaatsen, heeft Ubisoft nu een nieuwe video uitgebracht.

Deze video richt zich op het nabouwen van Bagdad en wat daar allemaal bij komt kijken. Het gaat immers om een stad die er honderden jaren terug compleet anders uitzag. Check de video hieronder om er meer over te leren en noteer de genoemde datum in de agenda, dan verschijnt de game voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.