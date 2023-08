Aanstaande dinsdag 22 augustus verschijnt Immortals of Aveum, een gloednieuwe shooter van Electronic Arts die zich doet onderscheiden door het gebruik van magie. In plaats van dat je geweren in je handen krijgt, heb je een speciale apparaat voor op je pols waarmee je magie kunt schieten.

Het belooft een interessante shooter te worden die erg kleurrijk is dankzij de verschillende magische krachten die je kunt gebruiken. Dit levert ook spectaculaire actie op en dat kan je hieronder nogmaals aanschouwen in de launch trailer.