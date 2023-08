Afgelopen weekend bracht SEGA een gloednieuwe trailer uit van Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, waarin we maar liefst zeven minuten aan gameplay en scènes te zien kregen. Daar houdt het nieuws over de nieuwe Like a Dragon-game gelukkig nog niet op.

Ryu Ga Gotoku Studio, de ontwikkelaar achter de Like a Dragon-franchise, heeft bekendgemaakt dat fans alvast een voorproefje van Like a Dragon: Infinite Wealth kunnen krijgen als ze Gaiden aanschaffen. Wat deze proefversie precies zal bevatten is nog niet helemaal duidelijk, maar studio director Masayoshi Yokoyama geeft aan dat de proefversie “speciale content, zoals scènes die niet in het hoofdspel zitten” zal bevatten.

De proefversie zal beschikbaar zijn zodra je Like a Dragon Gaiden hebt uitgespeeld. Like a Dragon: Infinite Wealth wordt begin 2024 uitgebracht op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc. Het spel zal ook vanaf de release beschikbaar zijn via Game Pass.