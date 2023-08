Yakuza heet tegenwoordig Like a Dragon en keert in november terug met een nieuw deel dat de ellenlange titel ‘Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name’ draagt. Geïnteresseerden verwijzen we met klem door naar de onderstaande video, een stevige trailer die zeven minuten in beslag neemt en bijzonder veel informatie bevat. Enjoy!

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name verschijnt op 9 november voor PC, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X|S.