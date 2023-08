Met een release op 10 oktober komt Forza Motorsport steeds dichterbij en daarom krijgen we ook beetje bij beetje meer te zien. Na een trailer vorige week hebben we nu weer een trailer en wederom staat er een circuit centraal. Het betreft ditmaal het geliefde Suzuka Circuit dat in Japan ligt.

Dit circuit is aanwezig in de game en om daar een eerste indruk van te geven, kun je de onderstaande video bekijken. De racegame ligt vanaf de genoemde datum in de winkels voor de Xbox Series X|S en pc.