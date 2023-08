Met de terugkeer van all-time snoodaard Makarov belooft Call of Duty: Modern Warfare 3 behoorlijk uit de hoek te komen. Het derde deel zal echter niet het einde van de (sub)franchise worden, zoals dat met de oorspronkelijke trilogie wél het geval was. Dat blijkt uit een recent interview met verhaalregisseur Brian Bloom.

Volgens Bloom zal Modern Warfare 3 allerminst een eindstation worden. Integendeel, er valt nog zoveel te vertellen over deze personages en de wereld waarin ze vertoeven, dat je kan stellen dat Modern Warfare 3 slechts het begin is. Als het aan Bloom ligt, komen er in de toekomst dus nog heel wat Modern Warfare delen aan.

“We think of character arcs as going one way, but they can also fall off their arc, they can go backwards, people can evolve and devolve. All these things, they offer rich, fertile ground to tell stories, and that’s not going to stop. In fact, I would say we’re just getting started.”