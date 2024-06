Call of Duty is niet vies van samenwerkingen, wat geregeld tot geinige cross-over events heeft geleid. Gezien Bethesda en Activision nu allebei onder Microsoft vallen, kon een Fallout samenwerking niet lang uitblijven en die is nu daar.

Het Fallout: Vault Dwellers event start vandaag om 19:00 uur en duurt tot en met 26 juni 17:00 uur. Je kan diverse uitdagingen aangaan, die verspreid zijn over verschillende modi om zo cosmetische items binnen te harken, vanzelfsprekend in stijl van Fallout.

De volgende items kun je verdienen:

New California Republic” Large Decal, “

Nuka-Cola Caps” Emblem,

“Slocum’s Joe” Sticker, “Nuka-Cola” Charm

“Nuka-Cola Quantum” Weapon Camo.

Verder kan je de Fallout Bundle aanschaffen in de store, die een aantal Operators in het iconische Fallout Vault Dweller uniform steekt. Deze bundel transformeert namelijk Price, Ghost, Soap en Gaz naar Vault Dwellers.

Bij deze bundel krijg je ook twee blueprints in de stijl van Fallout en zes Loading Screens. Tot slot geeft het dragen van één van deze outfits je ook nog eens extra XP tijdens het evenement. Voor alle details kan je bij dit blog bericht terecht.