Activision is al lange tijd niet vies van een cross-over event hier en daar in Call of Duty. Dat bleek maar weer onlangs met de Fallout content die werd uitgebracht. Zo waren er nieuwe skins voor de Operators in de shop en ook waren er diverse uitdagingen om aan te gaan. Het lijkt erop dat we binnenkort nog een cross-over evenement krijgen en dit keer met een Marvel-tintje.

Dankzij een data miner is er namelijk een video opgedoken waarin we een finishing move zien die gebaseerd is op Deadpool & Wolverine, de aanstaande film die op 24 juli op het grote scherm verschijnt in ons land. In de finishing move zien we de soldaat languit op de grond liggen en zwaaien naar het slachtoffer, alvorens er een kogel door hem heen gejaagd wordt.

Content voor een Wolverine skin is nog niet opgedoken, maar er is uiteraard ook nog niks officieels aangekondigd door Activision.