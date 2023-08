Lords of the Fallen is de reboot/spirituele opvolger van de gelijknamige titel die jaren terug uitkwam. Recent speelde Matthias de game al en de eerste indruk was zeker positief, al volgt de game wel het bekende Soulsborne stramien zonder daar al té veel vanaf te wijken.

Desalniettemin is het zeker een titel om in de gaten te houden als je liefhebber van het genre bent. Tijdens Gamescom Opening Night Live kwam de game weer voorbij en ditmaal met een story trailer, die een indruk geeft van waar het in de game allemaal om draait.

Lords of the Fallen verschijnt op 13 oktober voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.