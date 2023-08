Straks kunnen we allemaal genieten van de Gamescom Opening Night Live showcase, maar eerst is het tijd om een blik te werpen op de toekomst van Destiny 2. Volgend jaar mogen we The Final Shape verwachten, wat de laatste uitbreiding in de huidige saga is en het belooft een enorme climax te worden nu The Witness al toegang heeft tot de Traveler.

Bungie toont tijdens de showcase vanavond de eerste beelden van de aankomende uitbreiding en natuurlijk wordt er ook informatie gedeeld over het nieuwe seizoen dat vandaag van start gaat. De showcase begint om 18:00 uur en als we afgaan op voorgaande jaren zal het zo’n drie kwartier duren.

Bekijk hieronder live wat Bungie voor Destiny 2 in petto heeft.