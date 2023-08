Ubisoft meldde al eerder dat The Crew: Motorfest de gouden status heeft bereikt en dat betekent dat de game in principe klaar is voor de release en gedrukt kan gaan worden op de discs. Dat is maar goed ook, want de release op 14 september is op handen.

Tijdens Gamescom Opening Night Live mocht de aankomende racer nog even in de spotlight staan middels de onderstaande, kleurrijke trailer. Daarbij kon Ubisoft onthullen dat er een trial van 5 uur beschikbaar wordt gesteld, die van 14 tot en met 17 september loopt. Uiteraard kun je nadien je progressie meenemen naar de volledige game.