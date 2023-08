Voor autoliefhebbers is het volgende maand smullen geblazen, want de release van The Crew: Motorfest komt steeds dichterbij. Begin deze maand werd de indrukwekkende lijst aan beschikbare voertuigen al vrijgegeven en in juli konden wij aan de slag met The Crew: Motorfest voor onze preview. Nu de release zo dichtbij is, is ook de ontwikkeling ten einde gekomen.

Via het officiële Ubisoft account op X werd namelijk bekendgemaakt dat The Crew: Motorfest goud is gegaan. Het bericht kan je hieronder bekijken. Al het werk dat nu nog volgt aan de game zal ongetwijfeld toekomstige content zijn of eventueel een day-one patch. The Crew: Motorfest verschijnt over iets minder dan een maand op 14 september voor de Xbox, PlayStation en pc.