Activision heeft bekendgemaakt wanneer spelers aan de slag kunnen met de multiplayer bèta van Call of Duty: Modern Warfare 3. Dankzij de deal tussen Activision-Blizzard en Sony zullen PlayStation-spelers als eerste aan de beurt zijn.

Het eerste bèta weekend begint op 6 oktober voor PlayStation-spelers die het spel hebben voorbesteld, gevolgd door reguliere PlayStation-spelers vanaf 8 oktober. Zij zullen het spel tot en met 10 oktober kunnen spelen.

Het tweede bèta weekend begint op 12 oktober voor spelers met vroege toegang tot het spel. Daarna kan iedereen die wilt de bèta spelen vanaf 14 tot en met 16 oktober. Tijdens deze bèta zul je ook met en tegen spelers op andere platformen kunnen spelen.

Call of Duty: Modern Warfare 3 is vanaf 10 november beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.