Op 13 oktober verschijnt Lords of the Fallen en de geplande releasedatum zal niet meer veranderen. Dit maken we op uit de aankondiging dat de game goud is gegaan, wat zoveel zegt als dat de ontwikkeling is afgerond.

De game zal nu op disc gedrukt worden en naar retailers worden verscheept, zodat het vanaf de genoemde datum verkrijgbaar is. Of de ontwikkelaar in de tussentijd aan een day-one patch werkt is niet bekend, maar gezien dat gebruikelijk is achten wij de kans groot.

