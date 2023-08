Baldur’s Gate 3 is na een succesvolle release op pc bijna beschikbaar voor de PlayStation 5. In de dagen sinds de release op pc heeft Larian Studios al een grote patch uitgebracht die een groot aantal bugs en glitches aanpakt. De studio heeft bevestigd dat deze patch, samen met andere verbeteringen, al verwerkt is in de PS5-versie op de dag van release.

Larian Studios hint ernaar dat de tweede patch er snel aan zal komen voor pc-spelers. Deze patch richt zich vooral op het verbeteren van de prestaties, maar zal natuurlijk ook andere bugs verhelpen.

Baldur’s Gate 3 is vanaf 3 september speelbaar in early access op de PS5, gevolgd door de officiële release op 6 september. Pc-gamers kunnen al sinds 3 augustus aan de slag met het volledige spel. Er wordt ook hard gewerkt aan een Xbox Series X|S-versie die later dit jaar zou moeten worden uitgebracht.