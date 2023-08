Avatar: Frontiers of Pandora verschijnt in december en nestelt zich daarmee netjes tussen de release van de tweede en derde film in. Tenminste, als de game niet uitgesteld wordt, iets waar Avatar 2 jarenlang garant voor gestaan heeft. De onderstaande trailer focust zich specifiek op de pc-versie van de game en laat daarvan alle features zien.

Op pc zal je immers heel wat grafische opties voorgeschoteld krijgen. Wie dat wenst, kan bijvoorbeeld de manier waarop schaduwen en reflecties weergegeven worden aardig tweaken. Hetzelfde geldt voor de framerate, die hoger zal liggen naarmate jouw pc meer aankan. De video gaat meer in detail. Zeker even kijken dus!