PayDay 2 kreeg jaren na de oorspronkelijke release nog extra content en dus ontstaat er een soortgelijk verwachtingspatroon voor het derde deel. Starbreeze Studios heeft nu aangekondigd hoelang ze minimaal door zullen gaan met de ondersteuning van het vervolg.

Lead producer Andreas Häll Penninger heeft in een interview met IGN verklaard dat het de bedoeling is om PayDay 3 na de release te blijven voorzien van zowel betaalde als gratis extra content. Dit ondersteuningsbeleid zal ten minste anderhalf jaar worden voortgezet

“Making Payday 3, we’ve built the proper foundation, so we can continuously update it over time. With our partner Deep Silver, we can look forward to at least 18 months of post-launch content.”