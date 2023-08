Het is inmiddels 7 jaar sinds de aankondiging van Granblue Fantasy: Relink. Waar er in de afgelopen jaren weleens twijfel was of deze game ooit zou worden uitgebracht, lijkt er nu niets meer te zijn dat uitgever en ontwikkelaar Cygames zal tegenhouden. We kregen tijdens Gamescom Opening Night Live al een officiële releasedatum en nu heeft de ontwikkelaar ook nog eens zes minuten aan demo gameplay uitgebracht.

Granblue Fantasy: Relink is vanaf 1 februari 2024 beschikbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en pc. Je kunt de gameplay video hieronder bekijken.