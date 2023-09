Preview | PayDay 3 – Het is alweer 10(!) jaar geleden dat PayDay 2 uitkwam. Het is daarom de hoogste tijd voor een nieuw deel, dat we op gamescom hebben kunnen spelen. In PayDay 3 kun je weer met een clubje onnozele de maskers opzetten en een bank beroven. In deze preview zullen wij onze eerste bevindingen met de game delen, maar we kunnen nu alvast verklappen dat we er ontzettend veel plezier aan hebben beleefd. Want ja, wie wil nu niet af en toe de slechterik spelen?

Bekend concept, betere uitwerking

Voor degene die niet geheel bekend zijn met het concept van PayDay: met een team bestaande uit vier criminelen verken jij een plek, bijvoorbeeld een bank, en vogel je samen uit hoe je een grote hoeveelheid geld buit kunt maken. Eén van de ontwikkelaars lichtte nog toe dat er vooral weer extra gekeken is naar films zoals Heat (Al Pacino & Robert de Niro), waarin criminelen er ook niet voor terugdeinsden een bank volledig leeg te roven. Dit gevoel van roven komt ook terug in de game. Je hebt namelijk meerdere mogelijkheden om zo’n heist aan te pakken. Je kunt met stealth zoveel mogelijk infiltreren en op het laatste moment slim toeslaan. Of je rent gewoon guns blazing een bank binnen, schiet de bewaking af en je jaagt gijzelaars de stuipen op het lijf.

De eerste stap voor je ’te werk’ gaat is de buit lokaliseren. In ons geval hebben wij een flink deel op een stealth manier aan kunnen pakken, waarbij wij aanwijzingen zochten naar waar de stapels geld lagen en hoe je erbij geraakte. Helaas werden we op een gegeven moment gesnapt door de bewaking en dus gingen de maskers (automatisch) op. Anders heb je natuurlijk zelf de keuze je masker op te doen en meteen voor een directe aanpak te gaan. Beide resulteren erin dat de wapens tevoorschijn komen en de alarmbellen afgaan. Niet veel anders dan de vorige delen, alleen merkten we gelijk dat de gameplay een stuk soepeler werkt dan in het tweede deel. Dit alleen al maakt PayDay 3 zo leuk. Heb je de buit binnen? Dan volgt de ontsnapping. Dit was iets lastiger, maar net zo leuk als het kraken van de kluis, want zomaar een ontsnappingsauto instappen is het dus niet. Terwijl hordes politie op ons afstormden, moesten we uitvogelen hoe we een vluchtwagen aan de praat konden krijgen. Dit is ons (tweemaal) niet gelukt, dus hoe het allemaal afloopt houd je tegoed voor de review.

Teamwork is van levensbelang

We konden in ieder geval met twee concullega’s samenwerken, ook afkomstig uit de lage landen. Dat maakte de communicatie alvast erg prettig, omdat dit van essentieel belang is in de game. Er zijn namelijk een hoop puzzels die je moet oplossen voor je bij het geld terecht komt. Zo moesten wij een gat maken op de eerste verdieping door gebruik te maken van termiet. Terwijl dit proces gaande was, probeerde de politie ons te verhinderen door de sprinklers te activeren. Ondertussen werden we nog belaagd door een SWAT-eenheid met stun guns. Er gebeurde veel in onze speelsessie waaruit wel bleek dat goede communicatie noodzakelijk is, omdat je zo kan bepalen wie wat doet en het overzicht kan bewaren.

De ‘opdrachten’ zijn leuk om op te lossen. Denk hierbij aan het brandsysteem uitschakelen, de tassen met termiet überhaupt vinden en vooral, extra buit zoeken. Her en der zijn er ook kluizen te vinden die je voor extra geld kunt kraken. Duurt allemaal wat langer, maar extra cash is altijd mooi meegenomen. Naast geld is je leven natuurlijk ook net zo waardevol. Daarom is het gebruik van schietijzers ten zeerste aan te raden tijdens de klus, zeker wanneer de politie met grote hoeveelheden de bank binnenstormt. Wij speelden de game op een pc, waarbij het ongelooflijk soepel werkte. Klimmen, een sprintje trekken, handelingen die snel uitgevoerd moesten worden, alles ging van een leien dakje.

Grafisch goede eerste indruk

De game ziet er op grafisch vlak gewoon netjes uit. Zeker als je het naast PayDay 2 legt zijn er flinke stappen gemaakt. De game komt vooral gepolijst over. We hebben amper glitches of bugs in de demo gezien of meegemaakt, wat een goed teken is. Het doet vooral wat het moet doen en dat doet PayDay 3 tot dusver eigenlijk prima. Wel hebben we onze twijfels over de AI. Het is veelal dat politieagenten van dezelfde plekken vandaan komen, zodat je eigenlijk spawn punten onder vuur kunt nemen en ze gemakkelijk tegen kunt houden. Dit kan dus net wat meer finesse gebruiken voor in de uiteindelijke release. Ook speelden we ons level op Hard, wat niet bepaald erg moeilijk was. Er mag dus ook zeker wat meer weerstand in de game zitten wil een bankberoving ons hart in de keel doen kloppen.

Voorlopig conclusie

Er waren twee levels beschikbaar, ons bank level en eentje in de haven. Deze hebben we helaas niet kunnen spelen, hoewel het er interessant uitzag. En dat is PayDay 3, heel erg interessant. Het speelt namelijk ontzettend leuk en het samenwerken is uiterst hilarisch, maar ook bevredigend. Er is veel te doen tijdens een heist, waardoor je hele team in rep en roer is. Opdrachten voltooien, politie afweren en vooral geld binnen harken. Enkel de AI is een klein puntje dat ons opviel, maar daar zullen we ons over buigen tijdens de review. Tot dusver hebben we enkel en alleen maar plezier gehad met de game, dus het smaakt zeker naar meer.