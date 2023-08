Menig Marvel-fan zal uitkijken naar 20 oktober, want dat is de dag waarop Marvel’s Spider-Man 2 lanceert voor de PlayStation 5. Naast twee speelbare personages is ook het gebied flink vergroot en dat betekent dat het vervolg een stuk meer ruimte in beslag zal nemen op je SSD.

We hebben nu ook idee van hoeveel gigabyte de superheldengame zal gaan vragen. SpiderManCD op X/Twitter heeft namelijk de doos gespot van de limited edition PlayStation 5 bundel van Marvel’s Spider-Man 2. Op de doos zien we heel klein in de hoek dat je zo’n 98GB vrij zal moeten houden op je SSD.

Vooralsnog is dit wel een schatting en is de aanwezigheid van een eventuele day-one patch en/of verbeterde compressie nog niet inbegrepen. Er is dus een kans dat dit aantal nog ietwat kan afwijken.