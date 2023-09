Starfield is sinds vandaag te spelen op pc en Xbox Series X|S, mits je natuurlijk in aanmerking komt voor early access. Indien niet, dan zul je moeten wachten tot 6 september. Hoe dan ook, de eerstvolgende grote release van Bethesda Game Studios is hier en inmiddels zijn ook de reviews online gegaan, waaronder de onze – klik daarvoor hier.

Met het verstrijken van het embargo op de reviews, zijn er wereldwijd cijfers aan de game uitgedeeld en die zijn over het algemeen behoorlijk hoog, wat wel blijkt uit het onderstaande overzicht:

VGC – 10

Areajugones – 10

Game Rant – 10

Washington Post – 10

GAMINGbible – 10

GamingBolt – 10

Hey Poor Player – 10

Attack of the Fanboy – 10

IGN Japan – 10

Player2 – 10

Destructoid – 10

GamesRadar+ – 10

Generación Xbox – 9.9

MondoXbox – 9.7

XboxEra – 9.7

Forbes – 9.5

CGMagazine – 9.5

IGN Brazilië – 9.5

Sector.sk – 9.5

Gamepressure – 9.5

Gaming Age – 9.1

TheXboxHub – 9.0

But Why Tho? – 9.0

DualShockers – 9.0

GamingTrend – 9.0

Press Start Australia – 9.0

Screen Rant – 9.0

Siliconera – 9.0

We Got This Covered – 9.0

Windows Central – 9.0

GLHF – 9.0

IGN Frankrijk – 9.0

RPG Site – 9.0

Shacknews – 9.0

VideoGamer – 9.0

Wccftech – 9.0

Checkpoint Gaming – 9.0

App Trigger – 9.0

COGconnected – 9.0

Twinfinite – 9.0

Jeuxvideo.com – 8.5

Multiplayer.it – 8.5

NPR – 8.5

WellPlayed – 8.5

GamePro Germany – 8.2

TheGamer – 8.0

GamesHub – 8.0

Inverse – 8.0

Stevivor – 8.0

Trusted Reviews – 8.0

ZTGD – 8.0

M3 – 8.0

VG247 – 8.0

Hardcore Gamer – 8.0

Noisy Pixel – 8.0

XGN – 8.0

Comicbook.com – 8.0

GameSkinny – 8.0

PC Gamer – 7.5

GameSpot – 7.0

Digital Trends – 7.0

PCMag – 7.0

Gamer.no – 7.0

Meristation – 5.8

