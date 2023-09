Baldur’s Gate 3 is al op de pc te spelen. Om de game te installeren moest je wel flink wat ruimte over hebben op je SSD, namelijk 122GB. Op 6 september zal de RPG ook verschijnen voor de PlayStation 5 en de bestandsgrootte van deze versie is iets kleiner.

Hoewel Baldur’s Gate 3 voor de PS5 minder ruimte in beslag neemt dan op de pc, is het nog steeds aanzienlijk groot. De game is namelijk 108,831GB voor versie 1.002.001, zo meldt PlayStation Game Size. De PlayStation 5 versie zal up-to-date aan de pc-versie worden uitgebracht, maar het is niet bekend of er nog een aanvullende day-one patch bijkomt dan.