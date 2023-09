Midden juli deelde Remedy Entertainment via een video meer informatie over ‘The Mind Place’, een mentale werkplaats die je in Alan Wake 2 vaak zult bezoeken. Er is echter nog een bijzondere locatie in de game genaamd ‘The Dark Place’, en deze wordt uitvoerig toegelicht in een nieuwe video.

The Dark Place is een omgeving die wordt gevormd door het onderbewuste van een persoon en wordt gepresenteerd als een nachtmerrie. Alles in deze omgeving probeert de speler iets te vertellen, dus het is van groot belang om goed op te letten op wat er te zien is. Meer informatie wordt in de onderstaande video gegeven.